Per ora l’UEFA tira un sospiro di sollievo. Merito del cosiddetto «Allegato I» al regolamento delle principali competizioni continentali. Il codicillo in questione, vergato la scorsa estate, permette infatti di aggirare eventuali restrizioni decise dai governi locali. Parliamo, manco a dirlo, di pandemia e dell’appiglio al quale si sono aggrappate Lipsia, Borussia M. Gladbach, Real Sociedad e Molde per affrontare rispettivamente gli ottavi di finale di Champions e i sedicesimi di Europa League. «Grazie, ma da noi la salute rimane prioritaria» avevano infatti precisato le autorità tedesche, norvegesi e spagnole confermando la chiusura ai viaggiatori (e di riflesso alle squadre) provenienti da zone dove le mutazioni del virus hanno trovato terreno fertile o, più semplicemente, ai non residenti....