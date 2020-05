Dov’eravamo rimasti? Ah già, al feeling clamoroso con il gol di Erling Haaland. Sì, come Desmond nella celebre serie tv Lost il bomber del Borussia Dortmund rappresenta la costante del calcio europeo: pre e post COVID-19. Trovando per primo il gol in occasione della ripartenza della Bundesliga lo spilungone norvegese è di fatto entrato nella storia. Non solo. La sensazione, vivida, è che con lui l’ordinato ritorno in campo in Germania potrebbe ora avere un impatto devastante in altri paesi. E generare, volendo sfruttare un termine in voga di questi tempi, un effetto moltiplicatore.

Molte erano le domande e i timori alla vigilia del weekend. Altrettante (e in buona parte convincenti) sono state le risposte. Tanto per cominciare: riprendere a giocare a calcio ad alto livello è possibile. Secondo:...