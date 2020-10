Niente è normale al momento. Lo afferma, con forza e un pizzico di rassegnazione, il commissario tecnico della Svizzera Vladimir Petkovic. Non lo è, di sicuro, affrontare la Spagna delle meraviglie a Madrid, dove il governo ha appena imposto lo stato di allarme per arginare lo tsunami di contagi. Lo affermano, fra le righe, anche i calciatori della Nazionale. «Proviamo a concentrarci sulla partita» dicono in coro. Già, mica facile. Soprattutto se, parallelamente, bisogna centrare un altro obiettivo: evitare di contrarre il virus, con il rischio poi di portarlo nel club di appartenenza e, peggio ancora, in famiglia.

Il calcio va avanti. Zoppicando. Cercando di convivere con la pandemia. Logico, no? Parliamo pur sempre di un’azienda che sfama un’infinità di lavoratori normali, al netto di poche...