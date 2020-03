Potrà sembrare paradossale, ma l’UEFA ha portato a termine il compito più semplice. In ritardo, per altro. Il doveroso rinvio dell’Euro apre molteplici scenari per il calendario del calcio mondiale. Tutti fragili - considerata l’incertezza circa l’emergenza coronavirus - e soprattutto difficilmente digeribili dalla totalità degli attori interessati. Sì, perché qualcuno resterà con il cerino in mano. Ma chi?

Probabilmente non i club, quantomeno facilitati nella ricerca di una soluzione (da capire quanto sostenibile) per portare a termine i rispettivi campionati nazionali durante l’estate. Tuttavia anche a livello societario si litigherà, eccome. Basta osservare le posizioni divergenti alle nostre latitudini, tra presidenti che avrebbero già annullato la stagione e dirigenti che invece non disdegnano...