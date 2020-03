Ed è pure il momento in cui tutti pensiamo, con ancora più forza e tenerezza, ai nostri cari, in particolare ai nostri vecchi, così lontani ma in realtà mai stati così vicini.

Sono giorni cupi e angoscianti, è vero, ma in essi abbiamo l’opportunità di rinsaldare il focolare domestico, di riscoprire la casa, l’unico luogo veramente rassicurante e protettivo dove la «distanza sociale» non può essere mantenuta e rispettata: perché i nostri bambini, nella loro cameretta, necessitano di rassicurazioni, di comprendere cosa stia succedendo, di conoscere il motivo per il quale, da un giorno all’altro, non vanno più a scuola e non possono avvicinarsi agli amici.



Oggi, secondo giorno con le serrande abbassate in un cantone fantasma, il Corriere del Ticino ha dunque il compito non solo di continuare a informare ma di mantenere la barra ben dritta riguardo la scelta e la verifica delle notizie: e potrà farlo solo conservando con dedizione la qualità di sempre e l’autorevolezza conquistata nella sua storia ultracentenaria. Ma anche, permetteteci, mantenendo quell’umanità e quella sensibilità necessarie per capire il momento, affinché nelle vostre case arrivi un giornale che offra spunti di discussione, rassicurazioni dove possibile, testimonianze, storie, analisi e, in generale, strumenti per rispondere alle vostre e alle nostre mille domande. Cari lettori, siamo nella vostra stessa posizione: cerchiamo di capire quanto accade senza ergerci a giudici, tantomeno a medici o a scienziati, semplicemente perché non lo siamo. Così facendo ci ritroviamo automaticamente dalla vostra parte, ponendo agli esperti (solo a loro) quei quesiti che – ci immaginiamo – sono pure i vostri. Anche noi, come voi, vogliamo capire e approfondire questo tema ancora così misterioso. E allora il vostro Corriere del Ticino, da oggi, si adegua ai tempi del coronavirus, con ampie pagine dedicate all’argomento che ha ormai catturato e catalizzato l’informazione del mondo intero.



Scendendo nel dettaglio, parliamo di un primo quaderno decisamente corposo e dedicato appunto completamente all’argomento Covid19: il Corriere del Ticino, non fa insomma un passo indietro bensì concentra le sue forze con una vera e propria task force di giornalisti. Perché in un momento così delicato, è chiaro, non ci si può fermare un solo istante e ogni notizia diventa preziosa per tutti, in alcuni casi anche vitale. Il resto dell’informazione, dunque, in un cantone e in un mondo semi-paralizzato, passerà da oggi in secondo piano o, se volete, «in quarantena». Nel nostro giornale «ribaltato» dal coronavirus verrà ancora dato spazio alla cronaca con due macro aree (Sopra e Sottoceneri), e con sport, cultura, società ed economia in forma logicamente ridotta. Giochi e passatempi, come già anticipato, verranno proposti, invece, in formato extralarge, per permettere ai lettori, giustamente, di svagarsi un po’ di più in queste lunghe e strane giornate. E in un’apposita sezione del nostro sito, all’indirizzo cdt.ch/acasacon voi troverete le indicazioni per abbonarvi gratuitamente al nostro portale per tre mesi, i video tutorial su come accedere alla nostra informazione digitale, promozioni per aiuto alle persone in difficoltà, oltre a tutti i giochi e a informazioni utili di carattere generale. Tutto questo in attesa che ritorni il nostro, il vostro Corriere del Ticino, quello «tradizionale» che avete imparato ad apprezzare e, qualche volta, a criticare. In attesa, insomma, della tanta agognata normalità.