La distanza più breve tra due punti, in Italia, è l’arabesco. La battuta di Ennio Flaiano si adatta perfettamente a quello che è accaduto con la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. Una settimana di contorsioni puerili, colpi di scena romanzeschi, troppi nomi prestigiosi gettati nella mischia e bruciati in un attimo. Mentre i leader dei partiti dimostravano tutta la loro impotenza, l’aula dei 1009 grandi elettori, come un coro verdiano, cresceva di tono scrivendo sulla scheda il nome del presidente uscente. Con una linea retta sarebbe andata quasi spontaneamente alla rielezione di Mattarella. Anche in mancanza di un accordo finale tra i capi partito. Il Parlamento - e questa è un’ annotazione che vale per tutte le democrazie rappresentative - ha dato un segno di vitalità...