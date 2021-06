Sul battellino sono giorni che sto cercando di sistemare tra le bottiglie di Barbera fatto col mulo i mattoni del centro sociale che Asia è riuscita a trafugare prima che l’area fosse posta sotto sequestro dalla Magistratura. Ma che ne facciamo poi di questa roba? «Non preoccuparti, la depositiamo alle cave dismesse di Caprino e poi confezionerò dei souvenir da vendere online insieme a ruspe giocattolo, come hanno fatto a Berlino coi pezzi del muro e con le Trabant», ha risposto la mia amica microinfluencer del lago. Beh, allora bisognerebbe metterci anche i cannoni tra i souvenir. «E dai con questa storia che all’ex Macello si facevano solo cannoni, non capisci una mazza di cultura alternativa», ha replicato lei. È probabile che non capisca nulla di cultura alternativa, ma posso almeno dire...