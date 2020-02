Con Asia avevamo pensato di trasportare il battellino nel Mar ligure per andare a seguire il Festival di Sanremo. In gara c’è pur sempre la nostra resiliente concittadina di Lattecaldo. Il viaggio via terra con il battellino avrebbe potuto trasformarsi in un’avventura da realismo magico, come la nave nella foresta che appare nei «Cent’anni di solitudine» di Márquez o nel sogno impossibile...