Tra un mese Colonia avrebbe dovuto aprire la quinta stagione dell’anno. Tradizione vuole infatti che l’11.11 alle 11.11 si cominci a preparare il terreno per uno dei carnevali più popolari d’Europa. Non sarà il caso, ovvio. Anzi, già nel weekend bagordi e alcol sono finiti sulla lista rossa delle autorità tedesche, in allerta come non mai alla luce della recrudescenza della pandemia. In riva al Reno, insomma, c’è poco da festeggiare. E lo stesso vale per la Svizzera di Vladimir Petkovic, prigioniera di una condizione pericolosa e al contempo stucchevole. Quella della squadra ammirevole, per chiarezza di gioco e impronta tattica, ma abbonata al cosiddetto risultato «onorevole». Sconfitta o pareggio che sia. Un’etichettaccia che, al netto del rumoroso passo falso in Ucraina, è stata appiccicata...