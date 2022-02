«Per la prima volta nella storia del mondo, una giovane ragazza è salita su un albero un giorno come principessa e ne è scesa il giorno dopo come regina. Dio la benedica». La targa, apposta al Treetops Hotel dal famoso cacciatore inglese Jim Corbett, è ancora oggi visibile a chi visita il resort a Nyeri, in Kenya: fu in quella cabina di legno con tre camere da letto, costruita in cima a un gigantesco albero di fico nell’Aberdare National Park, che Elisabetta apprese la morte del padre Giorgio VI, il 6 febbraio 1952.

Era regina, a venticinque anni . E la benedizione di Corbett ha funzionato eccome, se settant’anni dopo la «giovane ragazza» quasi centenaria è ancora sul trono più antico del pianeta. Tanto per capire che tipo è Elisabetta II, quando le hanno comunicato l’intenzione di...