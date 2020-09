Quando partono, l’integrazione è l’ultimo dei loro problemi. Se ci pensano concludono che ci sono difficoltà più urgenti. Sopravvivere, per esempio. Mettono insieme poche cose e via: si va, si tenta di vivere davvero.

Arrivano quando arrivano. Tra loro e la salvezza c’è il mare. Vuol dire viaggiare stipati per ore al freddo, i panni inzuppati d’acqua; oppure col sole a picco sopra la zucca bollente, lo stomaco vuoto. Qualcuno s’ammala perché mangia merluzzo avariato o beve acqua corrotta. Molti cadono tra i pesci quando le onde schiaffeggiano lo scafo, diluvia, piovono insulti, preghiere e fulmini. Alcuni sopravvivono, altri s’inabissano. Ma a volte i loro corpi riemergono, salutano il mondo, si spingono fino alle coste e lì giacciono finché qualcuno non li seppellisce in tombe senza nome....