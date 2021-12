Un’infermiera dorme con la testa appoggiata sulla tastiera del computer. Ha bisogno di riposo, il turno al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona è stato massacrante. Con il coronavirus non si può abbassare la guardia: la donna è tutta bardata. Porta la mascherina. Dorme, ma solo per un momento. Un anno fa quest’immagine è diventata virale su internet. Ha suscitato forti emozioni. Ci ha fatto capire che tutti dobbiamo impegnarci per uscire dalla pandemia. Bisogna farlo anche per loro: per i medici e gli infermieri che senza sosta rischiano la vita per salvarne altre. Quell’immagine oggi sembra andata persa nel tempo, come lacrime nella pioggia. La pandemia ha avuto le sue ondate, momenti di pausa. Il virus sembra fare meno paura. Perché i vaccini hanno cambiato le carte in tavola. Sono l’arma...