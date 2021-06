Caro Babbo Natale,la prego di non innervosirsi e di leggere questa lettera fino in fondo. Lo so che abbiamo appena celebrato il solstizio d’estate, non sono il direttore di una catena commerciale e non ho nessuna fretta di anticipare il Natale. Le scrivo da appassionato di calcio, per dirle che lei mi ha un po’ deluso in questi anni, ma ora ha un’occasione per riscattarsi, dal momento che tutti sappiamo di quali poteri è dotato.

Volevo parlarle di Tim Sparv. La prego di non fare quella faccia, come per dire «Tim chiii?». Tim Sparv: il capitano della Finlandia, la nazione dove anche lei abita. È un uomo (34 anni) molto più bravo a ragionare che a calciare il pallone e sul suo blog, ripensando ad una lunga carriera in Nazionale e alla prima, incredibile qualificazione dei finlandesi per una fase...