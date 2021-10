Mai come negli ultimi venti mesi abbiamo guardato ossessivamente ai numeri. Contagi, ospedalizzazioni, decessi: ogni dato relativo alla pandemia è stato sviscerato quotidianamente. L’anno scorso sono poi subentrate le percentuali legate alla campagna vaccinale: una classifica che viene costantemente aggiornata e che provoca infiniti commenti e polemiche in tutta la Svizzera, cantone per cantone, e che per capire quanto preoccupante oppure moderata sia la nostra situazione - ci spinge a costanti confronti con i Paesi che circondano. Un esercizio di internazionalità che avremmo volentieri riservato ad argomenti più felici. Resta il fatto che la pandemia, pur essendo un fenomeno globale, la viviamo e subiamo soprattutto in loco, sul territorio, e qui i numeri possono portare alla luce situazioni che destano immediata preoccupazione. Prendiamo ad esempio il dato emerso questa settimana riguardo il tasso di vaccinati tra il personale delle case anziani: nelle strutture ticinesi non è stato raggiunto l’obiettivo dell’80% di copertura tra i curanti e in certi casi il tasso si ferma - tenetevi forte - al 50%. Una situazione deprecabile e imbarazzante, se si pensa che tra una settimana la campagna vaccinale riprenderà dalla dose di richiamo proprio a favore degli ospiti delle stesse strutture appartenenti alla categoria più vulnerabile tra tutte e per questo i primi da proteggere. Secondo i numeri forniti dall’Ufficio del medico cantonale l’adesione del personale curante - su un totale di 65 strutture ticinesi - è circa del 78% e la metà degli istituti raggiunge l’80%, con punte fino al 96%. Numeri incoraggianti, ma che raccontano di una realtà meno omogenea di quel che ritenevamo: impossibile infatti non guardare a quei casi dove la copertura scende di colpo, appunto, a uno scarsissimo 50%, e in un contesto lavorativo altamente delicato.

Per questi casi così delicati si torna a parlare di «obbligatorietà», termine che stona non poco in uno Stato di diritto e che non piace al più delle persone. Ma con la sola «raccomandazione» al vaccino - sulla quale ha puntato da subito il nostro Paese - non sempre si ottengono i risultati sperati, come dimostrato anche nella fattispecie. Vien difficile pensare che la cosiddetta «offensiva vaccinale» - in programma dall’8 al 14 novembre - possa stravolgere questa tendenza, ma è fondamentale che, in quella settimana decisiva per dare un’accelerata alla campagna anche in vista dell’inverno, non si affievolisca lo sforzo dagli enti preposti per convincere soprattutto gli operatori sanitari a farsi vaccinare. Ne va, se non direttamente della salute, almeno della tranquillità e della sicurezza dei nostri anziani: categoria come sappiamo già duramente colpita e che mai dimenticherà l’isolamento forzato a cui fu costretta nei primi mesi della pandemia. E che proprio per questo non va messa in un’ulteriore condizione di disagio.