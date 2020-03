Nei momenti di grave emergenza i fatti contano più delle parole. Lo ha dimostrato ieri da Bellinzona il consigliere federale del Ticino. Il medico Cassis ci ha ricordato due fatti: non c’è un farmaco che uccide il virus; non c’è un vaccino che previene il virus. Il ministro Cassis ha detto che la risposta è la strategia di contenimento. C’è chi ha tentato con l’immunità di gregge, salvo fare rapidamente marcia indietro (Regno Unito e, presto, Svezia), per i disastri umani che ne sarebbero derivati. Obiettivo della strategia di contenimento? È duplice: «Sconfiggere l’epidemia riducendo al minimo i danni per l’economia» ha sintetizzato Cassis. Semplici verità. Che alcuni non vogliono sentirsi dire, ma che vanno dette. Perché quando sarà tutto finito, e lo sarà di certo, quando potremo riaprire...