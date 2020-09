Centocinquanta personaggi altamente qualificati del mondo dell’intellettualità, prevalentemente di sinistra (alcuni come Noam Chomsky estrema), hanno detto autorevolmente quanto molti pensano: basta! Basta con l’intolleranza come regola, con il fanatismo, con la messa all’indice di chi la pensa in modo diverso, in una parola basta con la censura che oggi si insinua nella nostra società. In questi anni vi è stato un virulento sviluppo di quel politically correct che ha avuto inizio negli anni Ottanta prevalentemente nelle università americane, inizialmente con l’intenzione di usare toni più rispettosi nel dibattito con le diverse minoranze. In Europa qualche anno dopo il politically correct ha trovato terreno fertile presso un mondo intellettuale della sinistra rimasto orfano dal crollo del...