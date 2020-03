La Turchia, ai tempi della guerra fredda, era il pilastro orientale della NATO. Oggi, come ha ricordato il Segretario generale dell’Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, resta un alleato importante. Lo è, aggiungiamo noi, in quanto possiede il secondo più potente esercito della NATO. Per il resto molte cose sono cambiate, in peggio, da quando Erdogan si è messo in mente di trasformare il suo Paese a sua immagine e somiglianza. La riforma costituzionale approvata con referendum nel 2017 accresce di molto i poteri del presidente che di fatto controlla la Turchia con il pugno di ferro. Per i vertici dell’UE non è certo facile trattare con chi mette in galera oppositori, giornalisti critici, magistrati indipendenti e via dicendo.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è stato molto...