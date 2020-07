Una volta di più ci affidiamo al dizionario Treccani. Lo facciamo per relativizzare un termine che, negli scorsi giorni, taluni media d’Oltralpe hanno accostato alla Challenge League con una certa faciloneria. E quindi: «farsa», detto di «cosa non seria, buffonata». Di fronte a un simile moraleggiare onestamente vien da sorridere. Sì, perché la decisione dell’ASF di annullare la retrocessione in Prima Promotion non poteva che portare al risultato attuale. Certo, in questo quadro il Chiasso funge da esempio estremo e per certi versi snobilitante. Lo abbiamo già scritto: sbarazzarsi dei giocatori più rappresentativi e lasciare al tecnico una rosa sprovvista di attaccanti di ruolo giova tutto fuorché alla tua credibilità.

Tuttavia i rossoblù non sono gli unici ad aver deciso di affrontare in via...