Ma cosa succede nel Partito liberale radicale in Ticino? In vista delle elezioni comunali del 5 aprile se ne vedono e se ne sentono di tutti i colori. È uno sbatter di porte, a nostra memoria, senza precedenti. Per la verità un precedente c’è, ma erano altri tempi, con ben altre ragioni: la scissione del 1934, causata sì da rivalità e risentimenti personali, ma maturata attorno...