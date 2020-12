C’è diffusa rassegnazione dopo le nuove limitazioni delle nostre libertà decise ieri dal Consiglio federale. La situazione epidemiologica attuale è decisamente migliore di quella che avevamo tra fine ottobre e inizio novembre. Ma per le nostre autorità il miglioramento non è sufficiente. La ragione principale addotta dal Consiglio federale è la pressione sul sistema sanitario: in alcuni cantoni non ci sono quasi più letti di cure intense disponibili. Paghiamo oggi le inadempienze dei mesi di calma dopo la prima ondata. Nulla è stato fatto tra maggio e ottobre per potenziare la capacità di accoglienza negli ospedali. In questa seconda ondata abbiamo anzi meno posti di cure intense di quanti ne avevamo in primavera. Il ricchissimo Cantone di Zugo ha soltanto 7 (sette) unità di terapia intensiva....