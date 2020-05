I danni causati dal coronavirus all’economia saranno ingenti per una serie di ragioni. Parecchi commentatori hanno già messo in rilievo che, mentre molte crisi del passato sono derivate da una carenza di domanda oppure da una carenza di offerta, quella in cui ci troviamo attualmente è nata da carenze sia della domanda sia dell’offerta. Infatti si riducono i consumi (chi sta a casa rinuncia a certi acquisti, non va a divertirsi e non muove l’automobile) e così pure la produzione (un’azienda costretta a chiudere i battenti per evitare contagi cessa l’attività).

Ma c’è un altro elemento che rende ancora più seria la situazione. Già prima che si parlasse di coronavirus il desiderio di espandere l’economia e di impedire insolvenze, sia di enti pubblici sia di aziende private, ha indotto le autorità...