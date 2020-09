Si può ancora vivere senza internet? Operazioni che un tempo erano elementari “nel mondo reale”, oggi ti sono precluse se non possiedi una connessione al web. Qualche anno fa, dopo aver trascrorso un piacevole weekend primaverile in Versilia, abbiamo misurato l’imbarazzo del ricezionista quando ha dovuto spiegarci che no, non era possibile prenotare le vacanze estive lì al bancone dell’hotel, ma bisognava farlo online: “E se uno non ha internet?”, abbiamo obiettato. La risposta dell’incolpevole inserviente era stato un goffo discostamento delle braccia dal tronco. Un segno di resa a una realtà più grande e più forte di noi.

Perché, piano piano, e dopo la pandemia in modo conclamato, azioni come l’acquisto di un biglietto del treno, la consultazione della lista dei compiti di scuola, la lettura...