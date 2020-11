Occorre saperla prendere questa America. Ascoltarne i battiti, non i deliri. Avvicinarsi a lei con lo stesso spirito dei Padri fondatori. Oggi non si può certo dire che la nazione goda di buona salute, al punto che vi è chi dubita che gli Stati Uniti si possano chiamare ancora una democrazia. Trump o Biden, non si sa chi sarà, è bene che si trasformi in un taumaturgo. E prima curare le ferite del Paese, focalizzandosi sull’organo giusto. E solo dopo rinnovare un atto di fede. Che non c’è più. Un atto di fede storicamente contenuto nei due documenti- cardine della nazione americana, che sono la Costituzione e, più ancora, la Dichiarazione di indipendenza. La promessa di eguaglianza, insita in questi due pilastri istituzionali, non ne fanno certo solo un insieme di belle parole o di vuote teorie....