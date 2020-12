Sono rammaricato. Non lo nascondo. Il Lugano, sabato sera, poteva battere lo Young Boys. Sì, ne sono convinto. Mi è infatti sembrato di rivedere la sfida che i gialloneri avevano perso contro il Servette, una settimana prima. Partenza a razzo, pressione e qualità dei singoli, poi un progressivo calo. Ecco, nella ripresa il Lugano avrebbe dovuto mostrare più coraggio, osare. Come? Beh, personalmente non avrei sostituito Mattia Bottani. Stava facendo una grande gara, sempre un po’ troppo lontano dall’area di rigore avversaria ma nemmeno così tanto: lo dimostrano l’occasione costruita a fine primo tempo e soprattutto il gol del pareggio. Non avrei nemmeno rinunciato a Lovric, anche se il cambio - qui - si è forse reso necessario.

È in queste circostanze che si dimostra di essere ambiziosi. Giocandosela...