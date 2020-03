È scattata l’ora della solidarietà da praticare, non solo da declamare. Gli ultrasessantacinquenni non possono più recarsi a fare la spesa di persona e toccherà ad altri badare alle provviste per il loro necessario sostentamento. Una misura che si è resa necessaria nell’interesse di questa categoria di cittadini che, unicamente per una questione anagrafica, sono da considerare più deboli e più vulnerabili nei confronti dell’avanzare silenzioso ma devastante del coronavirus. Non si tratta di una punizione perché noi tutti ben sappiamo quanto possa essere lucido e intellettualmente prestante un over65.

Moralmente questo divieto può però trasformarsi in qualcosa di devastante per molte persone e la sfida almeno per la prossima settimana è evitare che ciò accada. Occorrerà stare ancora più vicini,...