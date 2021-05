Amiamo la narrazione, narrare la formazione. L’outsider che si impone. Lì nasce l’icona. Lì nasce Bill Gates, parallelamente alle sue invenzioni, alla Microsoft. Ma evidentemente non viviamo in un’epoca ideale, per le icone. La tendenza iconoclasta oggi si manifesta a suon di hashtag, attraverso il passaparola della rete. Chi è davvero Bill Gates?Fino a un certo punto è stato semplicemente la Microsoft. Sì, colui che l’ha creata e resa maestosa. Da qualche anno è diventato anche altro. Banalmente, è diventato un uomo, come tutti. Oddio, uno dei più ricchi del pianeta, tanto ricco da potersi permettere una seconda vita da filantropo, da re dei filantropi. Tanto ricco e tanto attivo, in questa sua seconda vita, da attirarsi gli sguardi degli altri, di quello stesso mondo che fino a pochi mesi...