Nella conferenza stampa di fine anno svoltasi la settimana scorsa, i dirigenti dell’azienda elettrica della Svizzera centrale CKW erano particolarmente soddisfatti. Il risultato d’esercizio del 2021 è infatti aumentato del 40%: 51 milioni in più rispetto al 2020, dovuto «al buon andamento dei mercati». Visti gli ottimi risultati, la società per azioni (il cui gruppo maggioritario è Axpo ma alla quale partecipa anche il Canton Lucerna) propone di raddoppiare i dividendi per gli azionisti e addirittura di aggiungere una tantum un dividendo straordinario di 15 franchi per azione. Godono gli azionisti e gode anche il Canton Lucerna. L’azienda elettrica CKW è uno dei pilastri dell’economia della Svizzera centrale ed uno dei capisaldi della storia dell’industria idroelettrica svizzera. Nata 125 anni...