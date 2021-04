Chi vincerà Euro 2020? La domanda, ieri l’altro, ha squarciato il pomeriggio redazionale. Anche perché, insieme ad alcuni colleghi, non si è riusciti a trovare un punto d’incontro. Mai come in questo momento, infatti, il continente appare sprovvisto di un leader convincente. E a suggerirlo è stata proprio la finestra dedicata alle Nazionali, appena finita agli archivi. È vero, l’Inghilterra è tosta e al contempo talentuosa. Eppure l’etichetta di favorita - appiccicata in fretta e furia - finisce sempre per esserle strappata via. La Francia allora. Peut-être. Dopo aver conquistato l’ultimo Mondiale, la squadra di Deschamps ha scalato una marcia. Ma sì, per materiale umano e competenze, occupa probabilmente la cima dei pronostici. A differenza della Spagna, discontinua e - in autunno - messa...