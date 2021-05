Nella lotta contro la pandemia ci sono evidenti miglioramenti, ma la vicenda coronavirus come si sa non è finita. Le vaccinazioni e le misure di prevenzione stanno ottenendo buoni risultati, ma la battaglia non è terminata, anche perché si tratta di una battaglia globale, che nessun singolo Paese da solo può completamente vincere. In questo scenario è riemersa la proposta di sospendere i brevetti sui vaccini anti virus. Una proposta che, anche se animata da buone intenzioni, ha due aspetti negativi principali: si stabilirebbe un ampio precedente in grado di creare ostacoli ora e in futuro ai titolari di brevetti, non solo in questo campo; si rischierebbe paradossalmente di non far andare avanti la battaglia nei tempi e nei modi auspicabili. L’obiettivo di fondo di questa fase è completare...