Prima l’hanno voluta, ora la temono. Il dibattito sull’inflazione o rincaro sta assumendo toni in parte grotteschi, perché tra quelli che ora lanciano allarmi sul suo aumento ce ne sono molti che a lungo ci avevano detto che ci voleva più inflazione. Non parliamo qui soltanto delle banche centrali, che pure hanno le loro evidenti responsabilità in materia di ricerca continuata dell’inflazione, anche se adesso cercano di moderare l’azione su questo versante. Parliamo anche della miriade di commentatori che per anni hanno ripetuto - anche alle nostre latitudini - che il vero pericolo era la deflazione, cioè il ribasso dei prezzi, e che invece era necessaria un’inflazione, cioè un rialzo dei prezzi, del 2% annuo o anche più.

Posizioni esagerate prima contro la deflazione, che in realtà si è vista...