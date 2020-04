È giusto combattere con determinazione contro un fatto negativo straordinario come il coronavirus, a livello sanitario e anche a livello economico e sociale. Non è giusto però inserire elementi di forzatura nelle riflessioni sull’anomalo quadro attuale e sulle prospettive, per recuperare attraverso una sorta di scorciatoia le posizioni che già si sostenevano in precedenza.

Molti tra quanti erano già critici sugli assetti economici e sociali nelle nostre società sviluppate sostengono ora che nel post virus niente sarà più come prima. Affermazione estrema, in realtà molte cose fortunatamente torneranno ad essere come prima. È auspicabile che quanto non ha funzionato venga lasciato o cambiato in meglio. Ma, per il resto, il molto di positivo che c’è andrà mantenuto e sviluppato.

Alcuni sostengono...