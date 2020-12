Aveva deciso di ritirarsi. Per godersi la (meritata) pensione dopo oltre trent’anni di onorato servizio in panchina, senza contare la sua prima carriera come calciatore chiusa ad Yverdon dopo un passaggio a Cornaredo, dal 1985 al 1987. Chissà, forse Christian Gross aveva pure individuato un buen retiro. Al caldo, lontano dallo stress tipicamente occidentale e, soprattutto, dal calcio. Siccome le vie del pallone sono infinite, un po’ come quelle del Signore, il Poliziotto però è già tornato. Tenendo fede ad una frase sussurrata mesi fa, quando stava calando il sipario: «Oh, raga, se avete bisogno comunque posso ripensarci». Detto, fatto. Lo Schalke 04, avvolto da una crisi apparentemente senza fine, roba che l’ultima vittoria in Bundesliga risale addirittura allo scorso 17 gennaio, a sorpresa...