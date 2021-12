Con quale faccia, tra qui e la fine dell’anno, i moderni profeti astrali proveranno a propinarci le loro previsioni cosmiche per il 2022? Dopo quanto è successo con la pandemia, ci vuole un coraggio leonino, una sontuosa sfacciataggine, oppure – ammettiamolo – un certo grado di inconsistenza mentale, per strombazzare vaticini di qualsiasi natura sui destini degli umani a seconda del loro segno zodiacale, o sul futuro del mondo a seconda di come girano i pianeti. Un minimo sindacale di decenza si sarebbe imposto anche negli anni precedenti scanditi, a ridosso del 31 dicembre, da puntuali bilanci delle previsioni sbagliate da parte di gruppi come il CICAP (Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) e i suoi equivalenti nel mondo. L’anno scorso, ad esempio, il...