Da attenta microinfluencer del lago, Asia s’è messa a seguire l’account twitter di Mr. Goxx. Dice che è per rompere il tran-tran del battellino nelle acque del Ceresio, ma che è anche per guadagnare un po’ di soldi senza fare niente. Le piacerebbe avere sufficiente grana per trasformare il battellino in una navicella per andare nello spazio come i miliardari e portare anche ai marziani il Barbera fatto col mulo. Leggere troppo la rivista «Hub» le ha dato alla testa. Mr. Goxx è un trader di criptovalute che su un mercato molto volatile riesce sempre a piazzare colpi da maestro e a intascare un bel bottino, battendo consulenti finanziari strapagati e algoritmi sofisticati. Quando Asia mi ha raccontato questa storia ho pensato a una delle tante bufale che girano nell’inquinato mare magnum dei...