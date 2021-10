«Tutta l’arte è arte borghese» diceva Carmelo Bene. Un assunto che ci proietta in modo del tutto inaspettato in quel vasto mondo così poco borghese che è il Medio Oriente.

Se infatti è vero che l’Occidente è ancora prevalentemente borghese, l’Oriente conosce questo privilegio solo a un livello estremamente minoritario. E tale condizione produce uno stato di cose che tendiamo talvolta a ignorare: che la «nostra» borghesia è anche una debolezza (oltre che un privilegio) e la «loro» indigenza anche una forza (oltre che una dannazione).

Ne siano prova le grandi migrazioni, che le masse di disperati in cerca dell’Eldorado occidentale sono in grado di compiere proprio perché dotati di un fisico orientale. Sfido qualsiasi europeo a mettersi allo stesso modo in cammino tra deserti e mari senza incontrare...