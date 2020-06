La COVID-19 è come un incubo che si ripete nel tempo senza darci pace. Anche ora che l’Europa sta ritornando a una certa normalità, con il numero di contagi e morti in sensibile calo, il dilagare del coronavirus negli Stati Uniti, in America Latina e in alcuni Paesi asiatici non può che suscitare preoccupazione. Intanto si susseguono gli studi su origini e gestione di questa emergenza sanitaria planetaria. Il più recente e impressionante, visto che conferma l’estrema reticenza delle autorità cinesi nel rivelare al mondo lo scoppio dell’epidemia, è quello svolto dalla Harvard Medical School di Boston. In base a immagini satellitari dei parcheggi di cinque ospedali di Wuhan e a ricerche sul browser cinese Baidu, risulta che il nuovo coronavirus circolava in Cina già nell’agosto dello scorso...