Martedì 14 luglio il presidente statunitense Donald Trump ha firmato la legge approvata dal Congresso che prevede sanzioni per i dirigenti cinesi responsabili del giro di vite a Hong Kong e per le banche che intrattengono attività economiche con loro. L’inquilino della Casa Bianca ha inoltre firmato un ordine esecutivo che mette fine al trattamento economico preferenziale per l’ex colonia britannica, che ora sarà parificata al resto della Cina. Si tratta, in ordine di tempo, delle ultime due frecciate lanciate dall’amministrazione americana contro il regime cinese.

Un ulteriore colpo in quella che viene ormai definita la nuova Guerra fredda tra le due grandi potenze mondiali. Un conflitto a distanza che si traduce in mosse e contromosse che negli ultimi tempi stanno assumendo una portata sempre più preoccupante. A rendere particolarmente agguerrito il presidente degli Stati Uniti vi è probabilmente il dilagare della pandemia da coronavirus nel suo Paese che oltre ad aver già causato un numero impressionante di morti (oltre 139.000) ha inferto un duro colpo all’economia. E in vista delle presidenziali di novembre questa situazione non agevola di certo una rielezione del leader dei repubblicani. Lo conferma il fatto che nei sondaggi per ora il suo rivale Joe Biden gode di un ampio vantaggio, pari a nove punti percentuali.

Nel sistema elettorale USA non è il voto popolare a decidere direttamente il vincitore delle presidenziali, ad ogni modo il nervosismo di Trump, costretto all’inseguimento, è evidente. Cercare un capro espiatorio, la Cina, e dire che Biden è un amico di Pechino potrebbe non bastare per recuperare consensi tra l’elettorato. Il Commander in chief americano ne è conscio e per questo nelle ultime settimane l’amministrazione Trump ha imposto sanzioni per le politiche antidemocratiche a Hong Kong e nella regione occidentale dello Xinjiang, in Cina. Ha preso nuove misure per soffocare l’espansione all’estero dell’innovazione tecnologica cinese, colpendo Huawei e spingendo gli alleati a rinunciare al 5G «made in China».

Pechino dal canto suo cerca di ribattere colpo su colpo agli attacchi americani, annunciando a sua volta misure di ritorsione in risposta alle varie sanzioni decise da Washington. In particolare la Cina respinge l’accusa di aver favorito la diffusione del coronavirus negli USA e rinfaccia a Trump di non essere stato in grado di adottare misure adeguate per evitare il dilagare della COVID-19 nel suo Paese.

Ma la battaglia a tutto campo tra Washington e Pechino, come detto, sta raggiungendo livelli allarmanti. Ieri il Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha contestato le rivendicazioni territoriali di Pechino nel Mar Cinese meridionale, accusando le autorità cinesi di «comportamento espansionista, imperialista e autoritario». In tale ambito il Governo americano non si limita alle condanne verbali. Negli scorsi giorni gli Stati Uniti hanno schierato due portaerei nucleari nelle acque tropicali del Mar Cinese meridionale, avviando una serie di esercitazioni con i cacciabombardieri F-18. Una chiara dimostrazione di forza del Pentagono in quest’area rivendicata al 90% da Pechino. Questi esercizi di «libertà di navigazione» mirano a promuovere una «area indo-pacifica libera e aperta», ha affermato la Marina degli Stati Uniti, riferendosi alla strategia dell’amministrazione Trump di costruire una rete di alleanze nella regione per contenere la crescente influenza cinese.

Negli scorsi mesi in quest’area è stato notato un aumento delle attività navali cinesi per affermare la supremazia di Pechino nelle «acque verdi», le cui isole vanno da Taiwan alle Filippine. Nel corso del suo mandato presidenziale Trump si era finora disinteressato dei contenziosi territoriali di questa regione del Sudest asiatico. Ma ora che le relazioni tra Washington e Pechino si sono rese più che mai incandescenti, la diplomazia USA è entrata pesantemente in campo a fianco dei Paesi che contestano e subiscono l’espansionismo cinese.

Il Segretario di Stato Pompeo, a tal proposito, ha rammentato una sentenza della Corte permanente di arbitrato dell’Aja, che nel 2016 aveva bocciato le argomentazioni con cui la Cina rivendica la sua sovranità sul 90% di queste acque ricche di risorse, brandendo «diritti storici». All’epoca, questo tribunale aveva assicurato una vittoria legale alle Filippine, sulla base della Convenzione dell’ONU sul diritto del mare. Ora Trump ha schierato le portaerei USA nell’area contesa. Così la nuova Guerra fredda rischia di diventare rovente.

