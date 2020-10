Di una simile appendice avremmo fatto volentieri a meno. Fermandoci ai convenevoli post caffè e conto. «Avete avuto un gran coraggio a venire qui». Urca. «Che ansia tremenda» per dirla con Christian De Sica. Anche perché dubitiamo che la proprietaria del ristorante si riferisse alla qualità del cibo. Abbiamo mangiato benino, in effetti.

No, l’allusione - va da sé - era alla grande incertezza che aleggia tra le caratteristiche vie di Colonia. E pensare che la gente del posto è celebre per la sua gioia di vivere. In altri periodi, forse. Noi, passeggiando per l’Altstadt, abbiamo colto un velo di tristezza in molti degli occhi lasciati scoperti dalle mascherine, oramai obbligatorie all’aperto in buona parte della città.

Di questa mestizia, ciò che ci ha colpito maggiormente è il silenzio assordante...