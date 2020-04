Un grande fotografo, Gabriele Basilico, amava riprendere le città - e in particolare la sua Milano - nelle ore in cui erano, raramente, deserte e spopolate. Immagini che avevano qualcosa di surreale. Come i dipinti metafisici di Giorgio de Chirico. Fotografie che esaltavano la forma urbana e la bellezza architettonica. Non creavano alcuna inquietudine. Oggi guardo le fotografie delle grandi metropoli che appaiono vuote, fredde e spettrali con crescente nostalgia. Se sono di Milano, smetto subito. Non le voglio vedere. Mi prende quello che in dialetto meneghino è il magun, il magone. Ed è forse la ragione principale per la quale non esco di casa. Intristisce vedere la mia città, così laboriosa e aperta, paralizzata dalla quarantena e smarrita. Le saracinesche abbassate. La gente che si evita....