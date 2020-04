Il Ministero italiano dell’interno ha reso pubblici i dati sui controlli dei cittadini nelle settimane dell’emergenza sanitaria. Dall’11 marzo, con l’applicazione del blocco in tutto il territorio della Penisola, fino al 25 aprile sono stati controllati 10 milioni e 344.667 cittadini. È come perquisire uno ad uno gli spettatori di 250 stadi della Juventus, gremiti in ogni ordine di posti, in 46 giorni. Anche concedendo, per un attimo, credibilità al cliché dell’italiano come popolo di furbacchioni e indisciplinati, bisognerebbe comunque mantenere un occhio di riguardo per il principio fondamentale di proporzionalità. Sabato 25 aprile, su ben 242.145 persone controllate, 9.240 sono state sanzionate, 71 denunciate per falsa dichiarazione e 39 per non aver rispettato la quarantena imposta. Solo...