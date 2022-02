Il nostro tempo, sebbene innovatore in ogni ambito, appare confuso anche con azzardi che solo i sociologi e i politologi riescono a valutare mentre alla gente comune restano gli stupori del nuovo e le speranze che il domani porti occasioni migliori di vita e di convivenza. È certo che almeno a rimedio di malattie e sofferenze la scienza procede verso conquiste e miglioramenti. I rapporti fra popoli e nazioni restano tuttavia sempre sulle palafitte dell’imprevedibile. La tensione fra Russia e Ucraina non conforta ma ci sono anche altre tensioni momentaneamente sopite. Economia e tecnologia possono sorreggersi ma in un ampio spirito liberale, non di etichetta partitica, che mantenga il cammino della pace e del progresso. Quando però in questo intento cadono o si indeboliscono i principi liberali...