La possibilità di congiunzione delle liste elettorali è stata cancellata 18 anni fa: parallelamente furono apportati alcuni correttivi per evitare che con quel colpo di spugna il sistema uscisse snaturato e sbilanciato penalizzando i cosiddetti partitini nella corsa ai seggi elettorali. Venne inoltre adottato anche a livello comunale il calcolo della miglior media applicata per l’attribuzione dei seggi: con quel metodo, Hagenbach-Bischoff, è stato introdotto un sostanziale meccanismo di sostegno e riconoscimento delle compagini politiche minori. Una riforma, quella, che entrò in vigore con il rinnovo di Municipi e Consigli comunali nel 2004 mentre per l’elezione del Governo era già realtà dagli anni Ottanta. Ma gli sconfitti del 2002 non mollarono mai la presa, tentando di riesumare le congiunzioni...