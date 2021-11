Prendere parte a Mondiali ed Europei, oramai, è diventata una piacevole consuetudine. Paradossalmente (e pericolosamente), qualcosa di scontato. Basti pensare che dal 2004 in avanti la Svizzera ha bucato solo l’appuntamento continentale del 2012. Dopodiché, esserci e financo crederci è stata la regola. La tara sulle qualificazioni in corso, e sull’inconcepibile trasformato in possibile dalla selezione di Murat Yakin, va però fatta con altri percorsi. Quelli che permisero ai rossocrociati d’accedere senza spareggi alle edizioni 2010 e 2014 della Coppa del mondo presentavano infatti un coefficiente di difficoltà diverso. Perché gli avversari diretti, banalmente, erano la Grecia, Israele, o ancora Islanda e Slovenia. No, non l’Italia, fresca campione d’Europa. La mente, dunque, deve scavare più...