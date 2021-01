In un momento in cui il mondo intero è confrontato con una gravissima emergenza sanitaria, originata dalla pandemia di coronavirus, ed economica, riflesso delle restrizioni resesi necessarie per contrastare la diffusione del virus, dai Governi in carica nei vari Paesi ci si attenderebbero scelte responsabili. Purtroppo nel caso dell’Italia e della crisi di governo scoppiata in questi giorni non si può proprio parlare di classe politica responsabile che mette al primo posto gli interessi dei cittadini.

Ancora una volta a prevalere sono le ambizioni personali di qualcuno, Matteo Renzi in particolare, che avvalendosi di motivazioni in parte condivisibili (la lentezza dell’Esecutivo nel far fronte alla crisi economico-sanitaria) ha pensato di giocare la carta del colpo di scena per smuovere le...