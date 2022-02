Proprio mentre ci apprestiamo a sfilare le mascherine dal viso e vivere finalmente uno spicchio di ritrovata normalità, con le regole di prevenzione alla pandemia allentate, ci ritroviamo immersi nel tempo dell’attesa. «Scusate il ritardo» abbiamo titolato il nostro servizio principale di questa domenica prendendo in prestito un ironico film di Massimo Troisi per raccontare perché mancano materie prime e prodotti di ogni genere. Ed è proprio con l’attesa, insieme al virus, che bisognerà convivere in questi prossimi mesi. Il Covid ha rallentato le catene di produzione e di fornitura di diversi settori, ha intaccato progetti e piani di sviluppo, ma ha anche fatto scattare in molti imprenditori l’orgoglio. La voglia di andare comunque e sempre avanti, li ha spronati a reinventarsi e ripartire...