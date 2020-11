Sembra che nei comportamenti della gente si stiano affermando contraddizioni che potrebbero generare seri problemi di ordine sociale: da una parte c’è un individualismo esasperato, che arriva all’egoismo, al distacco dagli eventi, e dall’altra l’aggregazione di chi alimenta quello che chiamano il «menefreghismo». Si potrà dire che questo c’è sempre stato. Non c’è nulla di nuovo sotto il sole e la storia ripete i suoi errori. Un filosofo illustre, Giovan Battista Vico, che era anche giurista, due secoli e mezzo fa ha parlato dei corsi e dei ricorsi storici, rifuggendo il suo tempo che era un po’ irresponsabile come forse è il nostro; ma le varianti comportamentali, proprio perché sono varianti, cambiano la sostanza delle cose e non solo le forme. Oggi cambiano forma e sostanza.

Che l’uomo in...