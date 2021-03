Per chi ama Lugano e ha a cuore il suo futuro, il dibattito nato attorno al progetto di Polo sportivo e degli eventi è deprimente. Tra strumentalizzazioni, confusione e forzature ideologiche al punto da arrivare a demonizzare i privati senza i quali nessuna città potrebbe sopravvivere. Si gioca una partita attorno allo stadio quando c’è in ballo molto di più e cioè la pianificazione dell’importante area di accesso nord alla città. Lo stadio e il palazzetto sono uno degli elementi dell’intervento pianificatorio ma da soli non avrebbero senso. Quando da presidente dell’allora Kursaal SA accettai lo spostamento delle sale cinematografiche nell’ex Termica dando vita al Cinestar intendevo già creare il primo elemento identificativo del polo che si sarebbe ulteriormente sviluppato nel corso dei decenni....