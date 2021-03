Innanzitutto complimenti alla signora Cristina Schraner Burgener, una nostra diplomatica attualmente in carica quale inviata speciale della Segreteria generale dell’ONU per il Myanmar, che è stata nominata dal Consiglio federale segretario di Stato, alla testa della Segreteria della migrazione, succedendo a Mario Gattiker che ha raggiunto l’età del pensionamento. La funzione di segretario di Stato è dopo quella di Consigliere federale o Cancelliere della Confederazione la più alta esistente nel nostro ordinamento ed è nata anche per esigenze protocollari. Infatti, i nostri più alti burocrati negli incontri internazionali potevano al massimo colloquiare con i loro colleghi delle altre burocrazie, ma non era loro concesso di negoziare direttamente con la pletora di vice-ministri, sottosegretari...