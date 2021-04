Sono razzisti i coniglietti pasquali di cioccolato? Quali scegliere per non fare figuracce? Per uscire dall’imbarazzo di queste domande esistenziali fondamentali per sopravvivere nel delirante mondo politicamente corretto, Asia è arrivata al porto con la sua bici elettrica rosa carica di coniglietti di cioccolato sia bianchi sia neri (e transgender per non avere noie di genere o battutacce sulle conigliette al limite della molestia). Ma non è ancora sufficiente per essere al riparo dalle più infamanti accuse di razzismo. I due tipi di cioccolato hanno infatti sapori diversi. Come fare a dire pubblicamente «a me piace il bianco» o «io mi papperei il nero»? E poi: può un maître chocolatier bianco produrre un coniglietto nero? Su questo quesito la mia amica microinfluencer del lago si è incartata...