Del coniglietto pasquale di cioccolata con il suo sguardo sgomento a me diverte far scempio, prima staccandogli le orecchie, per poter guardar dentro la testa vuota, e quindi la coda, brutalizzando le armonie poetiche create dal maître chocolatier. E poi immaginare d’ascoltare un flusso di pensieri nella corrente d’aria tra i due squarci, lui sempre lì col suo immobile sguardo sgomento. «Tu sei scemo e avresti bisogno dello psicologo», mi ha detto Asia mentre sulla prua del battellino sempre fermo al porto stavo dando una dimostrazione della mia arte plastica. Ah, lo psicologo. Attendevo al varco la mia amica influencer del lago perché l’altro giorno, commentando un’articolessa apparsa su un quotidiano italiano dedicata alle turbe che lascerà nelle nostre teste l’esperienza del coronavirus,...